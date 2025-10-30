Çektiği sırt ağrısını hafife aldı… Yaşadığı kaza 'kemiklerini yiyen hastalığı' ortaya çıkardı

Paul Angliss, Stoke Newington’da yaşayan ve finansal raporlar üzerine çalışan bir baba, uzun süredir sırt ağrısı çekiyordu. Ağrıyı yorgun olduğu için yaşadığını düşünen Paul, geçen yıl Ağustos ayında Japonya’daki tatilinde bile acıya rağmen Fuji Dağı’na tırmandı. Sırtını sıcak pedler ve ağrı kesicilerle rahatlatmaya çalışan Paul, Ekim 2024’te evinde ayak parmağını bir sandalyeye çarptı.

Olay sonrası “Bu şok dalgası boynuma kadar çıktı ve felç oldum. Boynumun iki tarafında spazmlar başladı” diye yaşadığı sorunu anlattı. Acil servise başvuran Paul’a sadece boynundaki C3 omurunun kırıldığı değil, aynı zamanda kemikleri etkileyen bir kanser türü olan ‘miyelom hastalığı’ teşhisi konuldu. Paul, haberin kendisi ve ailesi için adeta bir “bomba etkisi” meydana getirdiğini söyledi.

OMURİLİĞİNDE 28 DELİK TESPİT EDİLMİŞ

The Sun'da yer alan habere göre; Paul “Miyelom kemiklerinizi zayıflatıyor, bir kemik kırılmadan bunu fark etmeniz mümkün değil. Omuriliğimde yaklaşık 28 delik tespit edildi. Şanslıyım ki hastalık erken aşamada fark edildi. Eğer bu kırık olmasaydı durum çok daha kötü olabilirdi” diye konuştu.

Miyelom, kemik iliğini etkileyen bir kanser türü olarak biliniyor ve Blood Cancer UK verilerine göre İngiltere’de her yıl yaklaşık 6 bin 300 kişiyi etkiliyor. Hastalığın şu anda kesin bir tedavisi bulunmuyor ancak modern tedavi yöntemleri hastalığı kontrol altına alabiliyor ve yaşam süresini uzatabiliyor.

YAŞADIĞI ACIYA RAĞMEN ZİRVEYE ÇIKTI

Paul, Mayıs 2023’te sırtında ciddi bir ağrı hissettiğini, iki yıl önce benzer bir durum yaşadığını söyledi. Ağrısını hafife alan Paul, Ağustos 2024’teki Japonya tatilinde ailesiyle birlikte Fuji Dağı’na tırmandı.

“Priya ve Nancy’ye öne geçmelerini söyledim. Ancak her 10 adımda bacaklarımdaki enerji tamamen bitiyordu. Yine de inatla zirveye ulaştım” diyen Paul, tatilin geri kalanında sırtına sıcak pedler yapıştırarak yoluna devam etti.

SANDALYEYE PARMAĞINI ÇARPINCA ORTAYA ÇIKTI

Ekim 2024’te evinde sandalye köşesine çarpan Paul, boynunun kırıldığını bilmeden birkaç gün geçirdi. Ambulans çağıran eşi Priya, sağlık ekiplerine durumu bildirdi ancak kırığı fark etmediler ve Paul’a ağrı kesici verdiler. Sonrasında başka bir sağlık kuruluşuna başvuran Paul’a yapılan MR ve diğer testlerde boynunun kırıldığı ve durumunun kötü olduğu söylendi.

KEMOTERAPİ OLUMLU SONUÇ VERDİ

Kemik iliğini etkileyen bir kanser türü ile mücadele eden Paul, Kasım 2024’te haftalık kemoterapiye başladı ve dört ay boyunca bu tedaviyi aldı. Ardından 10 Nisan 2025’te kök hücre nakli gerçekleştirildi. 15 Eylül’de yeni bir ilaç deneme programına katılan Paul, Ekim ayında kanında kanser hücresi bulunmadığı haberini aldı ve remisyona girdi.

Paul, “Onkoloğum çok olumlu, mevcut ilaçların etkisi azalırsa başlayabileceğimiz alternatif tedaviler var. Bazı kişiler yıllarca remisyona girebiliyor. Miyelom tedavileri açısından heyecan verici bir dönemdeyiz” dedi.

“AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN” ÇAĞRISI

Paul, yaptığı çağrıyla kanserle mücadele edenlere destek sağlayan kuruluşların önemine şu sözlerle dikkat çekiyor: