Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında?

Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında?

Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında?
Aslı Aydıntaşbaş’ın hayatı, kariyeri ve gazetecilik geçmişi son gelişmelerin ardından araştırılıyor. Yerli ve uluslararası basında yazılarıyla tanınan Aydıntaşbaş’ın eğitimi, gazetecelik kariyeri ve hakkında merak edilenler gündemde yer alıyor.

Aslı Aydıntaşbaş, uzun yıllardır hem Türkiye’de hem de uluslararası mecralarda gazetecilik yapıyor. İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Aydıntaşbaş ismi kamuoyu tarafından araştırılıyor.

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Ressam Figen Aydıntaşbaş ve mimar Halis Aydıntaşbaş'ın kızı olarak İzmir'de 1973 yılında İzmir'de doğdu. 1993’te Bates College’dan lisans derecesiyle mezun oldu ve Uluslararası İlişkiler alanında Maung Maung Gyi Mükemmellik Ödülü aldı. 2000 yılında New York Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1980’lerin sonunda başlayan Aydıntaşbaş, Türkiye’de Milliyet (2008-2015) ve Cumhuriyet (2016-2018) gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk’te 2013-2015 yılları arasında program sundu.

Uluslararası basında da yazılarıyla tanınan Aydıntaşbaş; The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, International Herald Tribune, Forbes, Politico, Newsweek ve Foreign Affairs gibi önemli yayınlara katkıda bulundu.

Ayrıca Brookings Enstitüsü ABD ve Avrupa Merkezi’nde misafir araştırmacı ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde (ECFR) kıdemli politika araştırmacısıdır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Aslı Aydıntaşbaş’ın özel hayatına ilişkin bilgiler sınırlı olsa da 2007 yılında iş adamı Ekim Alptekin ile evlendiği ve bir yıl sonra boşandığı biliniyor.

