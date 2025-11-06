Yavuz Oğhan kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri
CHP Genel Merkezi İletişim Koordinatörü görevine getirilen ve İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye götürülen Yavuz Oğhan'ın kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.
Son dakika gelişmesiyle beraber İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye çağrılan ve hakkında İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında işlem yapılan Yavyz Oğhan, sosyal medyada gündeme oturdu.
1969 yılında doğan ve meslek hayatına Ali Kırca'lı ATV'de gece muhabiri olarak başlayan; kariyerinde Türk Ankara Temsilciliği, Posta'da röportajlar ve Radikal. gazetesinde yöneticilik gibi önemli vazifelerde bulunan Yavuz Oğhan'ın hayatı araştırılıyor.
YAVUZ OĞHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1969 yılında Ankara'da doğan Yavuz Oğhan 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Mesleğe Ali Kırca’lı ATV’de gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl boyunca muhabirlik yaptı ardından haber müdürlüğüne atandı.
Star’da Uğur Dündar’ın Ankara temsilciliğinden sonra art arda CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. 2009 yılında farklı bir şehre yerleşti.
Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı. CNN TÜRK'ten 2011 yılında ayrıldı. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1 kKanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Oğhan, RS FM’de hafta içi her gün ‘bidebunudinle’ adıyla program hazırlayıp sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür tarafından gazeteci Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi.