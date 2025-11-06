Yavuz Oğhan kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri

Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı. CNN TÜRK'ten 2011 yılında ayrıldı. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1 kKanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Oğhan, RS FM’de hafta içi her gün ‘bidebunudinle’ adıyla program hazırlayıp sundu.