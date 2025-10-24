Berlin–Pekin hattında kriz! Almanya Dışişleri Bakanı son anda reddedildi

Almanya ile Çin arasında artan gerginlikler yeni bir diplomatik krize dönüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Pekin ziyareti, planlanan temasların onaylanmaması nedeniyle iptal edildi.

ÇİN YALNIZCA BİR GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na göre Çin tarafı, Wadephul’un yalnızca mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesine onay verdi. Diğer resmi temaslar için randevu verilmemesi üzerine ziyaretin ertelenmesine karar verildi.

Bakanlık sözcüsü, “Çin tarafı sadece dışişleri bakanıyla yapılacak görüşmeyi onayladı, diğer hiçbir randevuya cevap vermedi” açıklamasını yaptı.

İLK RESMİ ZİYARET OLACAKTI

Ziyaret gerçekleşseydi, Mayıs ayında göreve başlayan Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki yeni muhafazakâr hükümetten Çin’e yapılan ilk üst düzey temas olacaktı. Almanya tarafı, Pekin’le görüşülmesi gereken birçok önemli konu bulunduğunu belirtti.

TAYVAN GERİLİMİ ZİYARETİN ÖNÜNÜ KESTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Almanya’nın Tayvan konusundaki tutumunu hedef aldı. Pekin, Berlin’in “statükonun korunması” çağrısını, Tayvan’ın bağımsızlık faaliyetlerine dolaylı destek olarak niteledi.

Wadephul daha önce Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde statükoyu tek taraflı değiştirme çabalarını eleştirmiş ve Pekin’in bölgesel politikasını “giderek agresifleşen” bir çizgide değerlendirmişti.

EKONOMİK GERİLİM DE ETKİLİ

Son haftalarda Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa sanayisini zor durumda bıraktı. Hollanda’nın Çinli çip üreticisi Nexperia’yı devralma kararı da Pekin’le ilişkileri gerdi. Çin, bazı ihracat kalemlerini yasaklayarak Avrupa’da çip tedariki konusunda endişeleri artırdı.

GÖRÜŞME TELEFONLA YAPILACAK

Wadephul ve Çinli mevkidaşı Wang Yi’nin, iptal edilen ziyaret yerine telefon görüşmesiyle temas kuracağı açıklandı. Ziyaretin daha sonraki bir tarihte yeniden planlanması bekleniyor.