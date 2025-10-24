Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Berlin–Pekin hattında kriz! Almanya Dışişleri Bakanı son anda reddedildi

Berlin–Pekin hattında kriz! Almanya Dışişleri Bakanı son anda reddedildi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Berlin–Pekin hattında kriz! Almanya Dışişleri Bakanı son anda reddedildi
Almanya, Çin, Diplomasi, Kriz, Wang Yi, Tayvan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Çin ziyareti, Pekin yönetiminin planlanan temasları onaylamaması nedeniyle son anda iptal edildi. Çin tarafı, yalnızca Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılacak görüşmeye izin verirken, diğer tüm randevulara cevap vermedi.

Almanya ile Çin arasında artan gerginlikler yeni bir diplomatik krize dönüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Pekin ziyareti, planlanan temasların onaylanmaması nedeniyle iptal edildi.

ÇİN YALNIZCA BİR GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na göre Çin tarafı, Wadephul’un yalnızca mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesine onay verdi. Diğer resmi temaslar için randevu verilmemesi üzerine ziyaretin ertelenmesine karar verildi.

Bakanlık sözcüsü, “Çin tarafı sadece dışişleri bakanıyla yapılacak görüşmeyi onayladı, diğer hiçbir randevuya cevap vermedi” açıklamasını yaptı.

Berlin–Pekin hattında kriz! Almanya Dışişleri Bakanı son anda reddedildi - 1. Resim

İLK RESMİ ZİYARET OLACAKTI

Ziyaret gerçekleşseydi, Mayıs ayında göreve başlayan Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki yeni muhafazakâr hükümetten Çin’e yapılan ilk üst düzey temas olacaktı. Almanya tarafı, Pekin’le görüşülmesi gereken birçok önemli konu bulunduğunu belirtti.

TAYVAN GERİLİMİ ZİYARETİN ÖNÜNÜ KESTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Almanya’nın Tayvan konusundaki tutumunu hedef aldı. Pekin, Berlin’in “statükonun korunması” çağrısını, Tayvan’ın bağımsızlık faaliyetlerine dolaylı destek olarak niteledi.

Wadephul daha önce Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde statükoyu tek taraflı değiştirme çabalarını eleştirmiş ve Pekin’in bölgesel politikasını “giderek agresifleşen” bir çizgide değerlendirmişti.

EKONOMİK GERİLİM DE ETKİLİ

Son haftalarda Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa sanayisini zor durumda bıraktı. Hollanda’nın Çinli çip üreticisi Nexperia’yı devralma kararı da Pekin’le ilişkileri gerdi. Çin, bazı ihracat kalemlerini yasaklayarak Avrupa’da çip tedariki konusunda endişeleri artırdı.

GÖRÜŞME TELEFONLA YAPILACAK

Wadephul ve Çinli mevkidaşı Wang Yi’nin, iptal edilen ziyaret yerine telefon görüşmesiyle temas kuracağı açıklandı. Ziyaretin daha sonraki bir tarihte yeniden planlanması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonlukTürkiye'nin ambargosu İsrail’i vurdu! Demir çelik şirketi iflas bayrağını çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan nükleer başlıklı füze alımı! Avrupa'yı tedirgin eden satın alım - DünyaRusya'dan nükleer başlıklı füze alımı!ABD'den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu - DünyaABD'den sürpriz Gazze hamlesi!Türkiye'nin ambargosu İsrail’i vurdu! Demir çelik şirketi iflas bayrağını çekti - DünyaTürkiye'nin ambargosu İsrail’i vurdu!Çin’in sır gibi sakladığı Ay keşfi açığa çıktı! Bilim kurgu gerçek oldu - DünyaÇin’in sır gibi sakladığı Ay keşfi açığa çıktı!ABD ordusu Venezuela açıklarında ateş açtı! Çok sayıda ölü var - DünyaABD ordusu, Venezuela açıklarında ateş açtı!Hindistan’da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı - DünyaPaylaşım uğruna raylara atladı
Sonraki Haber Yükleniyor...