Almanya’nın sanayi kalbi duruyor! ABD krizi vurdu

Almanya'nın en güçlü sanayi kolu olan makine sektörü tarihinin en zorlu dönemine girdi. PwC’nin son analizine göre sektörde bu yıl gelirlerde %5,6 düşüş bekleniyor.

COVID öncesi döneme kıyasla toplam üretim %22 oranında azaldı.

BEŞ YILIN EN DÜŞÜK KAPASİTE KULLANIMI

Enerji krizi ve ağırlaşan bürokratik baskılar, üretim maliyetlerini rekor seviyeye çıkardı. Alman makine sektöründe kapasite kullanımı son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin dayanma gücü azalırken iflas başvuruları %22 oranında arttı, iş kayıpları ise 12 bin kişiye ulaştı. Yıl sonuna kadar daha fazla fabrikanın kapanması bekleniyor.

PwC uzmanı Bernd Jung, mevcut tablonun “2025’in Alman makine mühendisliği için belirleyici bir yıl olacağı” anlamına geldiğini söyledi. Jung’a göre, hükümet sektöre etkili bir destek politikası geliştirmekte zorlanıyor. Almanya'nın ihracat gücü olarak bilinen makine mühendisliği alanı, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor.

SANAYİ ÜRETİMİNDE ÜÇ YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre sanayi üretimi Ağustos ayında %4,3 oranında geriledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Mart 2022’den beri yaşanan en sert düşüş kaydedildi. Otomotiv üretimindeki %18,5’lik çöküş, genel üretim rakamlarında belirgin bir gerileme oluşturdu.

ABD TALEBİ ZAYIFLADI, RESESYON KORKUSU BÜYÜYOR

ABD’nin yeni gümrük vergileri öncesinde yapılan siparişlerin azalması, Alman ihracatçılar için ciddi bir darbeye neden oldu.

ING Küresel Makroekonomi Başkanı Carsten Brzeski, “Ağustos ayındaki düşüş, ABD'deki ön alımların sona ermesinin etkisini gösteriyor” dedi.

OTOMOTİVDE ÇİFTE DARBE

Commerzbank ekonomisti Ralph Solveen, “Bu veriler Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte neredeyse hiç büyümediğini gösteriyor” açıklamasını yaptı. Almanya’nın en büyük sanayi kolu olan otomotiv endüstrisi, hem tatil dönemine denk gelen fabrika kapanışları hem de yeni üretim planlamaları nedeniyle sert bir darbe aldı.

ÜRETİM ŞUBAT 2023 ZİRVESİNİN %12 ALTINDA

Capital Economics uzmanı Franziska Palmas, “Sanayi üretimindeki düşüş, yılın başındaki küçük artışların tamamen silindiğini gösteriyor. Üretim şu anda Şubat 2023’teki zirvesinin yüzde 12 altında” dedi. S&P Global’in Satın Alma Yöneticileri Endeksi de Eylül ayında 49,8’den 49,5’e geriledi; bu da üretimde toparlanma umudunun azaldığını gösteriyor.

“TEMMUZ SEVİYELERİNE DÖNÜŞ ZOR'

Commerzbank’tan Solveen, sanayi üretiminin Eylül’de kısmi bir toparlanma yaşasa bile Temmuz ayı seviyelerine ulaşamayacağını belirtti. Almanya’nın sanayi siparişleri de Ağustos’ta üst üste dördüncü ay düştü. Zayıf otomotiv talebi ve azalan dış siparişler bu eğilimin en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.