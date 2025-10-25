Kanalı açanlar gözlerine inanamadı! Tele1'de kayyım sonrası yayınlananlar gündem oldu

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı öne sürülen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri belgeler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına dair kayıtlar bulundu. Soruşturma kapsamında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlamaları yöneltilen Merdan Yanardağ hakkında da işlem başlatıldı.

KANALA KAYYIM KARARI

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma çerçevesinde Tele1'in bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. yönetimine TMSF kayyım olarak atandı. Kanalın yönetimine el konulmasının ardından Tele1 ekranlarında da yayın akışı değişti.

TEKNOFEST YAYINI GÜNDEM OLDU

Yerli ve milli savunma sanayii ile ilgili haberlere yer vermeyen kanalda kayyım sonrası TEKNOFEST temalı yayın yapılmaya başlandı. Yayında, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları detaylı şekilde anlatıldı. Tele1 ekranlarındaki görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.