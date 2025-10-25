Bülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu

İzmir Foça’da selde kaybolan ve sele kapıldıktan sonra üç gündür aranan Bülent Kaptanoğlu'ndan haber gerdi. Günlerdir süren yoğun arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde sonuca ulaştı.

BÜLENT KAPTANOĞLU BULUNDU MU?

Foça ilçesinde 23 Ekim günü yaşanan sağanak yağışın ardından sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu Bucak Deresi mevkisinden yaklaşık 11 kilometre uzakta bulundu. Ekiplerin üç gündür aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri de katıldı.

Sabah saatlerinde Yenibağarası Mahallesi yakınlarındaki eski Gediz yatağında su içerisinde bulunan Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BÜLENT KAPTANOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, sele kapıldığı noktadan kilometrelerce uzaklıkta tespit edildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri günlerdir aralıksız çalışma yürütüyordu. Geniş çaplı arama sonucu ulaşılan acı haber, bölgedeki arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından doğrulandı.

Yetkililer, bölgede yaşanan şiddetli yağışın Bucak Deresi’nin taşmasına neden olduğunu, birçok araç ve yapının sular altında kaldığını belirtti. Aynı selde çok sayıda araç dere kenarındaki bariyerlere takılmış, ev ve iş yerlerinde ciddi hasar oluşmuştu.

İZMİR FOÇA'DA SELDE KAYBOLAN KİŞİ KİM, BULUNDU MU?

70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun emekli bankacı olduğu öğrenildi. Olay günü mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği ve dönüş yolunda şiddetli sağanak nedeniyle aracının sele kapıldığı tespit edilmişti.

Kaptanoğlu’nun kaybolmasının ardından bölgede yoğun bir arama çalışması başlatılmış, dere kenarları, deniz kıyısı ve çevre araziler titizlikle taranmıştı. Üçüncü günün sabahında cansız bedenine ulaşılmasıyla arama çalışmaları sona erdi.