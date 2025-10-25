Kur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı

Sosyal medyada “Tolgahan Sayışman Kur’an-ı Kerim okurken uyuyakaldı” notuyla paylaşılan videoda, Mekke’de ibadet eden bir kişinin oturur halde gözlerinin kapalı olduğu anlar yer aldı.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenip paylaşıldı, videodaki kişinin Tolgahan Sayışman olduğu öne sürüldü.

TOLGAHAN SAYIŞMAN: ALLAH KABUL ETSİN AMA BEN DEĞİLİM

Gelen yorumların ardından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, iddialara açıklık getirdi.

Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Ünlü isim “Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar, bana o videoyu göndermeyin artık; o ben değilim. Sevgiler” açıklamasında bulundu.