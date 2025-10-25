Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kur'an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı

Kur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video nedeniyle gündeme geldi. Eşi Almeda Abazi ile birlikte daha önce kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getiren Sayışman’a ait olduğu iddia edilen bir görüntü çok konuşuldu.

Sosyal medyada “Tolgahan Sayışman Kur’an-ı Kerim okurken uyuyakaldı” notuyla paylaşılan videoda, Mekke’de ibadet eden bir kişinin oturur halde gözlerinin kapalı olduğu anlar yer aldı.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenip paylaşıldı, videodaki kişinin Tolgahan Sayışman olduğu öne sürüldü.

Kur'an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı - 1. Resim

TOLGAHAN SAYIŞMAN: ALLAH KABUL ETSİN AMA BEN DEĞİLİM

Gelen yorumların ardından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, iddialara açıklık getirdi. 

Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Kur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı - 1. Resim

Ünlü isim “Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar, bana o videoyu göndermeyin artık; o ben değilim. Sevgiler” açıklamasında bulundu.

Kur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı - 2. Resim

