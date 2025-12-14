ABD'deki Brown Üniversitesi’nde akşam saatlerinde verilen “aktif silahlı saldırgan” uyarısı sonrası bir şüpheli gözaltına alınırken, öğrencilere kampüste saklanmaları yönünde çağrı yapıldı.

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Brown Üniversitesi’nde akşam saatlerinde yaşanan güvenlik tehdidi kampüste paniğe yol açtı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan acil durum duyurusunda, kampüs içinde “aktif silahlı saldırgan” ihbarı alındığı bildirildi.

"KAPILARI KİLİTLEYİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, ikinci bir bildirime kadar öğrencilere ve personele bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, kapıların kilitlenmesini ve cep telefonlarının sessize alınmasını istedi.

Silahlı saldırı alarmının, fizik ve mühendislik fakültelerinin bulunduğu alanlara yakın bir noktadan geldiği aktarıldı. Polis ekiplerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve kampüste güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası