ABD’de medya ve siyaset çevrelerinde uzun süredir kapalı kapılar ardında yürütülen İsrail bağlantılı bir etki ağı ortaya çıktı. Act For Israel adıyla faaliyet gösteren yapı, Amerikan kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı bir propaganda düzeni kurdu.

Yapının merkezinde İsrailli-Amerikalı oyuncu Noa Tishby yer aldı.

NEW YORK’TAN WASHİNGTON’A UZANAN KAPALI AĞ

Belgelerde yer alan bilgilere göre, süreç 2011 yılının Mart ayında New York’taki İsrail konsolosluğunun devreye girmesiyle hız kazandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden gelen bir askeri heyetin ABD’de kamuoyuna tanıtılması için medya desteği arandı. Bu aşamada Act For Israel doğrudan rol üstlendi ve etkili bloglar ile radyo programları üzerinden röportajlar organize edildi.

Yazışmalarda, özellikle ABD’de siyasetçiler ve karar alıcılar tarafından yakından takip edilen platformların hedef alındığı görüldü. İçeriklerin İsrail lehine bir söylem oluşturması amaçlandı.

Act For Israel, kamuoyuna bağımsız bir sivil girişim olarak sunuldu.

Sürecin, ABD ile birlikte Avrupa'da yakından izlenen yayınlar üzerinden de etkili olması hedeflendi. 2'den fazla ülke hedef alındı.

SİVİL GÖRÜNTÜ, DEVLET BAĞLANTISI

Act For Israel, kamuoyuna İsrail yanlısı Amerikalıların oluşturduğu bir sivil girişim olarak tanıtıldı. Ancak belgeler, yapının İsrail hükümeti, büyükelçilik ve konsolosluklarla yakın temas içinde hareket ettiğini ortaya koydu. Noa Tishby’ye ait özgeçmiş belgelerinde, İsrail’i savunma faaliyetlerinin devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğü açık şekilde yer aldı.

Aynı belgeler, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi’nin de 2011’den itibaren organizasyonun yönetiminde bulunduğunu gösterdi.

ABD YASALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ortaya çıkan yazışmalar, ABD’de yabancı devletler adına yürütülen faaliyetleri düzenleyen Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası’nı yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlara göre, Amerikan kamuoyunu etkilemeye yönelik bu tür çalışmaların kayıt altına alınması gerekiyor. Belgelerde yer alan faaliyetlerin, bu kapsamda değerlendirilmesi gereken örnekler arasında yer aldığı ifade edildi.

MEDYA ÜZERİNDEN ALGI YÖNETİMİ

Yazışmalarda, Act For Israel’in ABD medyasında İsrail lehine içeriklerin yayılması için yoğun biçimde çalıştığı yer aldı.

Muhafazakar çevrelerde etkili bloglar, yorumcular ve yayın organları üzerinden kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflendi. İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin etkisinin azaltılması öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

İSRAİL GEZİLERİ DÜZENLENMİŞ

Belgelerde, Amerikalı gazeteci ve yorumcular için düzenlenen İsrail gezilerinin ayrıntıları da yer aldı. Bu gezilerin İsrail Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde planlandığı ve katılımcılardan ABD medyasında çok sayıda içerik üretmelerinin beklendiği görüldü. Program kapsamında üst düzey İsrail yetkilileriyle temaslar kuruldu, askeri ve güvenlik başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

GAZZE GÜNDEMİ VE KARŞI HAMLELER

Yazışmalar, Act For Israel’in özellikle Gazze konusunda yükselen eleştirileri bastırmaya odaklandığını da gösterdi. ABD’de İsrail’in Gazze’deki uygulamalarına yönelik tepkilerin etkisizleştirilmesi için dijital ağlar ve sosyal medya üzerinden yoğun faaliyet yürütüldü.

ÜST DÜZEY DESTEK YAZIŞMALARA YANSIDI

Belgelerde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in Noa Tishby’ye gönderdiği özel bir mektup da yer aldı. Mektupta, Act For Israel’in İsrail’in uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı meşruiyet sorunlarına karşı önemli bir araç olarak görüldüğü ifade edildi.

YAPI DAĞILDI, FAALİYETLER SÜRDÜ

Act For Israel ilerleyen yıllarda faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak belgeler, organizasyon çevresinde yer alan isimlerin ABD’de İsrail lehine çalışmalarını farklı başlıklar altında sürdürdüğünü gösterdi. Bazı isimlerin daha sonraki süreçte resmi olarak yabancı ajan kaydı yaptırdığı da kayıtlara yansıdı.

NOA TİSHBY KİMDİR?

Tishby, ABD’de televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. En bilinen yapımları arasında Nip/Tuck, The Island, Ghost of Girlfriends Past ve The Drummer bulunuyor. Kariyeri boyunca çeşitli medya programlarında da ekranlara çıktı.

