Gazze Mahkemesi’nden tarihi karar! ABD’nin adı da geçti

Gazze’de yaşanan insanlık dramını yargılamak üzere kurulan bağımsız uluslararası girişim Gazze Mahkemesi, İstanbul’daki nihai oturumunda çarpıcı sonuçlara ulaştı. Mahkeme heyeti, Batılı hükümetlerin (özellikle ABD’nin) İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma suç ortağı olduğunu açıkladı.

"BATI, SOYKIRIMDA İŞBİRLİĞİ YAPTI"

Gazze Mahkemesi’nin yayımladığı karar metninde, “Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"AÇLIK, TIBBİ BAKIMIN REDDİ VE ZORLA GÖÇ, SOYKIRIMIN ARAÇLARI"

Mahkeme ayrıca, İsrail’in Gazze’de izlediği politikanın uluslararası hukuk açısından ağır ihlaller barındırdığını belirtti:

“Açlığın silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.”

"SİYONİST İDEOLOJİYE DAYALI APARTHEİD REJİMİ"

Mahkeme heyeti, İsrail’in Filistinlilere yönelik sistematik politikalarının kökeninde Siyonizm’in üstünlükçü ideolojisinin bulunduğunu vurguladı. Sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

“İsrail, kökleri Siyonizm’in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde Gazze halkına karşı soykırım uygulamaktadır.”

Türkiye’de düzenlenen tarihi oturum

İstanbul’da yapılan oturum, uluslararası hukukçular, insan hakları savunucuları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Gazze Mahkemesi’nin kararları, ilerleyen dönemde uluslararası ceza hukukuna dayalı davalara temel oluşturabilecek nitelikte görülmekte.

