Yağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa-Balıkesir yolunda ayçiçek yağı yüklü tanker park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Kazadan tankerde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa yönünden Balıkesir istikametine seyreden M.G. yönetimindeki ayçiçek yağı yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Susurluk-Balıkesir yolu Değirmenboğazı mevkiinde park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Tankerde bulunan 2 kişi yara almadan tankerden çıkmayı başarırken, kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Yağ dolu tankerde sızıntı olmaması ekipleri sevindirirken, olay yerinde yangına karşı gerekli güvenlik önlemi alındı.
Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.
