Haberler > 3. Sayfa > Yağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük

- Güncelleme:
Yağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa-Balıkesir yolunda ayçiçek yağı yüklü tanker park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Kazadan tankerde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa yönünden Balıkesir istikametine seyreden M.G. yönetimindeki ayçiçek yağı yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Susurluk-Balıkesir yolu Değirmenboğazı mevkiinde park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Tankerde bulunan 2 kişi yara almadan tankerden çıkmayı başarırken, kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük - 1. Resim

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Yağ dolu tankerde sızıntı olmaması ekipleri sevindirirken, olay yerinde yangına karşı gerekli güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

Yağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

