Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gruplaşan sokak köpekleri tehlike saçıyor! Bebekli kadına da saldırdılar, çocuğa da

Gruplaşan sokak köpekleri tehlike saçıyor! Bebekli kadına da saldırdılar, çocuğa da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Hassa ilçesi kent merkezinde gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak sokak köpekleri bir çocuğu kovalarken, o korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bölge halkı ise yetkililerin konuyla ilgili bir adım atmasını bekliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, son dönemde sayıları artan başıboş köpeklerden şikayetçi. Sayıları 10'u bulan ve grup halinde gezen köpekler, sokakları mesken tutmuş durumda.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan sokak köpekleri, bir vatandaşın cep telefonuyla tek tek görüntülendi. Öte yandan, kent merkezinde bir köpeğin çocuğu kovalayarak korku yaşattığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölge sakinleri, kendilerini tedirgin eden sokak köpekleri için çözüm bekliyorlar.

Gruplaşan sokak köpekleri tehlike saçıyor! Bebekli kadına da saldırdılar, çocuğa da - 1. Resim

"BEBEKLİ KADINA DA SALDIRDILAR"

Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin - 3. SayfaOtomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdiNişanlısını öldürüp cezaevinden firar etmişti! Şehrin göbeğinde yakalandı - 3. SayfaNişanlısını öldürüp cezaevinden firar etmişti! Şehrin göbeğinde yakalandıKastamonu'da acı olay! Evinin merdivenlerinden düşen adam öldü - 3. SayfaEvinin merdivenlerinden düşen adam öldüDenizli'de korkunç cinayet! Çocukları için gitti, canından oldu - 3. SayfaDenizli'de korkunç cinayet! Çocukları için gitti, öldüKadınları çiçekle dolandırdılar! ‘Sahte senet’lerle 9 milyonluk vurgun - 3. SayfaKadınları çiçekle dolandırdılar!Ankara'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi - 3. SayfaAnkara'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...