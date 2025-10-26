Nişanlısını öldürüp cezaevinden firar etmişti! Şehrin göbeğinde yakalandı

İstanbul Kağıthane’de, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım’ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan’ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet yemişti.

Erdoğan'ın yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlanmıştı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.