Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira

Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Akseki'de geleneksel yöntemlerle yapılan nar ekşisi üretimi başladı. Sopalarla dövülen, odun ateşinde kıvamını alana kadar saatlerce kaynatılan nar ekşisi kilosu 600 liradan satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde her yıl kış hazırlıkları kapsamında yapılan nar ekşisi mesaisi başladı. İlçede ekim ayı başlarında olgunlaşan narlar önce bahçelerden toplanıyor.

SOPAYLA DÖVÜLÜYOR

Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuvallara konuluyor. Ardından özel yaptırılan küçük şırahanelerde çuvallar tepeleme yöntemiyle ezilerek nar suyu çıkarılıyor.

Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira - 1. Resim

SAATLERCE KAYNATIYORLAR

Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bakır tavalarda, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu, soğutularak şişelere dolduruluyor ve sofralarda kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor. Kadınlar, tüm bu üretim sürecini dayanışma usulüyle birlikte gerçekleştiriyor.

Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira - 2. Resim

"HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK"

Nar ekşisi yapımının zahmetli olduğunu belirten üreticilerden Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Rahime Uslu, ilçede yaşayan kadınların binbir emekle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Uslu, "Komşularımla birlikte narları ağaçlardan topluyoruz. Narları kırıp tanelerini leğenlerde biriktiriyoruz, sonra çuvallara koyup kendi yaptığımız şırahanelerde eziyoruz. Ertesi gün sabah erken saatlerde odun ateşinde 5-6 saat kaynatıyoruz. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz, tamamen doğal yapıyoruz. Çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli oluyor" dedi.

Sopalarla dövülüp saatlerce kaynatılıyor! Kilosu 600 lira - 3. Resim

Uslu, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan nar ekşisini satışa sunduklarını belirterek, kilogramını 600 liradan sattıklarını ifade etti.
Türkiye'de nar üretiminde önde gelen illerden biri olan Antalya'da, nar ekşisi sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen Akseki nar ekşisi, hem doğallığı hem de lezzetiyle büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı - EkonomiTSE personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandıGlobal pazarda dönüşüm hızlanıyor! Otomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacak - EkonomiOtomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacakİşe başlatılmayan işçiye emsal ücret! Yargıtay’dan göreve iade kararında iki kriter - EkonomiYargıtay'dan işverenleri yakından ilgilendiren emsal kararAbone bedelinde 12 taksit fırsatı! Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor - EkonomiDoğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyorMHP'den hükûmete çağrı! Vatandaş talep etti, vergi borcuna yapılandırma mı geliyor? - EkonomiVergi borcuna yapılandırma mı geliyor?Rezervasyonlar doldu, Noel akını başlıyor! 1 milyon turist yeni yıla Türkiye’de girecek - Ekonomi1 milyon turist yeni yıla Türkiye’de girecek
Sonraki Haber Yükleniyor...