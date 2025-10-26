Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hatay'da ejder meyvesi bereketi! Sadece 1 dönümden 1 tondan fazla ürün aldı

Hatay'da ejder meyvesi bereketi! Sadece 1 dönümden 1 tondan fazla ürün aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da ejder meyvesi bereketi! Sadece 1 dönümden 1 tondan fazla ürün aldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir çiftçi, geçtiğimiz yıl bir dönüm araziye ektiği ejder meyvesinde hasattan memnum kalınca bu yıl 2 dönüme çıkardı. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan çiftçi, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da tarımda ürün yelpazesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Kış aylarında ılıman geçen havayı fırsat bilen Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Fehmi Kaba, üç yıl önce ejder meyvesi fidanı dikerek üretime başladı.

BİR DÖNÜMDEN 1 TONDAN FAZLA EJDER MEYVESİ HASAT ETTİ

Geçtiğimiz yıl bir dönüm araziden 1 tondan fazla ejder meyvesi hasat eden Kaba, hasattan memnun kalınca bu yıl 2 dönüm alana dikim gerçekleştirdi. 2 dönüme ektiği beyaz ve kırmızı ejder meyvesinde hasada başlayan Kaba, ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL'den alıcıyla buluşturuyor.

Hatay'da ejder meyvesi bereketi! Sadece 1 dönümden 1 tondan fazla ürün aldı - 1. Resim

"BAKIMINI DOMATES, BİBER, KAVUN YA DA KARPUZ GİBİ YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz yıl bir dönüm alandan bir tondan fazla mahsul hasat ettiğini belirten Kaba, ejder meyvesinin veriminden memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sera iki dönüm. Önce bir dönümünü ektim, meyvenin verimini güzel görünce kalan bir dönümü de bu yıl kırmızı ejder meyvesi olarak ektim. Şu anda hem beyaz hem de kırmızı türü yetiştiriyorum. Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz. Ancak ejder meyvesi soğuğu da sıcağı da sevmeyen bir bitki. Buna rağmen iyi bir ürün alıyoruz. Geçen yıl bir dönümden bir tondan fazla mahsul aldım. Bu yıl dondan ve sıcaktan etkilendi ama yine de verim bekliyorum."

Hatay'da ejder meyvesi bereketi! Sadece 1 dönümden 1 tondan fazla ürün aldı - 2. Resim

GÜÇLÜ BİR PROBİYOTİK VE LİF KAYNAĞI

Seradan doğrudan alım yapan tüccar Halil Ay ise ejder meyvesinin lezzeti ve besin değerine dikkat çekerek, "Arsuz Madenli'deyiz, ejder meyvesinin tadına bakmaya ve satın almaya geldik. Güçlü bir probiyotik ve lif kaynağı. Tadı çok güzel, kiviye benziyor. Muz gibi soyuluyor, şekerimsi bir aroması var. Gerçekten çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de feci kaza! 2 aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndüAylık 200 bin lira ödüyor, çıkmak istemiyor! Celal Şengör mahkemelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahverengi kokarcaya karşı seferberlik başlatıldı! 40 ilde entegre mücadele, tonlarca ilaç dağıtılıyor - Yaşam40 ilde mücadele! Tonlarca ilaç dağıtılıyorDolmuş durağında uyuyakaldı, polisler güçlükle uyandırdı! Yaptığı harekete herkes şaşırdı - YaşamPolisler güçlükle uyandırdı! Yaptığı harekete herkes şaşırdıAmeliyat parasını yemeğe verdiler! İstanbul’da akılalmaz turist tuzağı - YaşamAmeliyat parasını yemeğe verdiler!İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek: Meteoroloji son raporunu paylaştı! Yeni yağış dalgası pazartesi kapıda - YaşamMeteoroloji'den son tahmin! Yeni dalga kapıdaİki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdi: Kalabalık merakla izledi, binlerce kişiye yemek verildi - Yaşamİki aile 8 yıl sonra ilki gerçekleştirdiFırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı - YaşamFırtına sonrası tanınamaz hale geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...