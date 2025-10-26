Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aylık 200 bin lira ödüyor, çıkmak istemiyor! Celal Şengör mahkemelik oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlü akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, Sarıyer'de kiraladığı villanın yeni sahibiyle tahliye krizi yaşadı. Ev sahibi evi kendisi kullanmak isterken, Şengör ise çıkmayı reddetti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Ünlü yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, Sarıyer Yeniköy Mahallesinde kiraladığı lüks villa nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Yaklaşık dört yıldır aynı villada yaşayan Şengör’ün oturduğu mülk,yaklaşık 1,5 yıl önce Garen Ç.'ye satıldı. Şengör, satışın ardından aylık 200 bin lira kira bedeliyle villada oturmaya devam etti.

Sabah'ın haberine göre; villayı satın alan Garen Ç., mülke yerleşmek istediğini belirterek Şengör’den evi boşaltmasını talep etti. Ancak ünlü akademisyen bu isteğe olumsuz cevap verdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı.

"EVİM VARKEN KİRA ÖDEMEK İSTEMİYORUM"

Mahkemenin yolunu tutan Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Celal Şengör için tahliye davası açtı.

Garen Ç. dilekçesinde villayı kalabalık ailesiyle birlikte yaşamak amacıyla satın aldığını ifade etti. Şu anda villaya yakın bir bölgede kirada oturduğunu belirten Garen Ç., “Kendi evim varken başka bir yere kira ödemek istemiyorum” dedi.

ŞENGÖR KABUL ETMEDİ

Tahliye talebini kabul etmeyen Celal Şengör ise hukuki hakkını kullanacağını belirtti. Taraflar arasındaki tahliye davası önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

