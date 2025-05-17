Celal Şengör'ün 2 yıla kadar hapsi istendi! Türk milletini aşağılamıştı

Geçtiğimiz aylarda "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" şeklinde sözler sarf eden Celal Şengör'ün 2 yıla kadar hapsi istendi.

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davada iddianame hazırlandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre iddianamede Şengör'ün 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Şengör'ün ise ifadesinde, sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını söylediği öğrenildi.

NE DEMİŞTİ?

Şengör "Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız" ifadelerini kullanmıştı.