Macron'un üstünlük kurma çabasına "Erdoğan" ayarı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Dün resmi temaslar için Arnavutluk'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada dünya liderleriyle görüştü. Erdoğan'ın, yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına karşılık cevabı ise olay oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, ardından liderlerle bir araya geldi. Zirveye katılan ve bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle birlikte aile pozu verdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞ DÖNDÜRDÜ

Erdoğan zirve öncesi ve sonrasında; Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.

MACRON'A İNCE AYAR

Zirve öncesinde kendisine ayrılan yere oturan Erdoğan'ın yanında ise Fransa lideri Macron geldi. O anlarda Erdoğan'ın yerinden kalmadığı görülürken, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına karşılık tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.