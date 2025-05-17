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Türkiye'den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile "Perfecto" diyerek övgüler dizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile &quot;Perfecto&quot; diyerek övgüler dizdi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri, 100'e yakın ülkeye ihraç edilerek dünya çapında üne kavuştu. ABD Başkanı Trump da Katar ziyaretinde bu mermere "Perfecto" diyerek hayranlığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ziyaretinde karşılaştığı etkileyici mimari yapılar karşısında hayranlığını gizleyemedi.

Türkiye'den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile

TRUMP "PERFECTO" DİYEREK ÖVDÜ

Mermer kaplamalarla süslenmiş bir yapıyı inceledikten sonra, "Ben bir inşaatçıyım, bu mükemmel bir mermer. Buna ‘Perfecto' diyorlar" diyerek hayranlığını dile getiren Trump'ın övgüsüne konu olan mermerin, Elazığ'a bağlı Alacakaya ilçesinden çıkarılan dünyaca ünlü Elazığ vişne mermeri olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'den 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump bile

100 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Elazığ vişne mermerinin dünya mermer sektöründe özel bir yere sahip olduğunu belirten Alacakaya Mermer ve Grubun Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, "Vişne mermerimizin dünyada eşi ve benzeri yoktur. Elazığ'ımızın Alacakaya ilçesinden çıkan bu değerli taş, rengi, dokusu ve sağlam yapısıyla global pazarda en çok tanınan ve tercih edilen doğal taşlardan biri haline geldi. Şu anda yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Beyaz Saray, başbakanlık binaları, Empire State, dünya çapındaki oteller ve MSC Cruises gibi lüks gemi projelerinde bu taş kullanıldı. Amerika, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere taşımız çok geniş bir coğrafyada yer buluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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