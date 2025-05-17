11 suç örgütüne büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu, çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 86 kişinin tutuklandığını duyurdu.

10 ilde organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 86 kişinin tutuklandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 Tutuklama...

➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),

➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),

➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),

➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),

➡️ Şanlıurfa’da M.A.’nın (tutuklandı),

➡️ Samsun’da G.A.’nın (yurt dışı firar),

➡️ Bursa’da C.A.’nın (tutuklandı),

➡️ Kocaeli’de F.M.T.’nin (tutuklandı),

➡️ Tekirdağ’da A.E.A.’nın (yurt dışı firar),

➡️ Uşak’ta B.G.’nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır süren operasyonlarda;

142 KİŞİ YAKALANDI

T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T., isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 86’sı TUTUKLANDI. 44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

◼️ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

◼️ Tehdit,

◼️ Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

◼️ Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

◼️ 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

◼️ Kasten Yaralama,

◼️ Nitelikli Yağma,

◼️ Silahlı Tehdit,

◼️ Cinayet,

◼️ Tefecilik,

◼️ Uyuşturucu Madde Ticareti,

◼️ Mala Zarar Verme ve

◼️ Hakaret suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

📍48 adet ruhsatsız tabanca,

📍30 adet ruhsatsız av tüfeği,

📍3 adet çelik yelek,

📍Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

📍12 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."