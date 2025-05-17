BİST 100, bu hafta %2,96 prim yaptı! Borsada en çok yükselen ve düşen 10 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta yüzde 2,96 prim yaparak, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 9650 seviyesinin hemen üzerinden, 9.668 puandan kapanış yaptı. Bu hafta Enerya Enerji, Margün Enerji ve Girişim Elektrik, BİST 100 kapsamında en fazla yükselen hisseler oldu. Çelebi Hava Servisi, OBA Makarnacılık ve Batısöke Söke Çimento hisseleri de en fazla düşen hisseler arasında yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta yüzde 2,96 prim yaparak 9.668,36 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 puanı ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü. Haftalık kapanış ise analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 9650 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşti. Analistler, endeksin, 9.650 seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde pozitif görünümüm devam etmesini bekliyor.

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EN ÇOK YÜKSELEN İLK 10 HİSSE

Geçen hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle:

1-Enerya Enerji (ENERY): 5,09 TL (%18,65)

2-Margün Enerji (MAGEN): 33,04 TL (%17,58)

3-Girişim Elektrik (GESAN): 47,16 TL (%16,44)

4-Europower Enerji (EUPWR): 29,00 TL (%15,54)

5-Çimsa Çimento (CIMSA): 53,75 TL (%15,49)

6-Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 26,00 TL (%15,25)

7-Emlak Konut GYO (EKGYO): 14,67 TL (%14,79)

8-OTOKAR (OTKAR): 438,00 TL (%13,18)

9-Doğuş Otomotiv (DOAS): 229,50 TL (%12,06)

10-Garanti Bankası (GARAN): 113,30 TL (%11,96)

EN ÇOK DÜŞEN İLK 10 HİSSE

Geçen hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok düşen ilk 10 hisse şunlar oldu:

1-Çelebi Hava Servisi (CLEBI): 2,002,00 TL (%-18,82)

2-OBA Makarnacılık (OBAMS): 71,20 TL (%-17,11)

3-Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 18,90 TL (%-13,54)

4-Batı Çimento (BTCIM): 4,81 TL (%-13,33)

5-Aselsan (ASELS): 138,60 TL (%-7,10)

6-Selçuk Ecza Deposu (SELEC): 65,60 TL (%-5,61)

7-MİA Teknoloji (MIATK): 33,60 TL (%-5,14)

8-Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): 83,05 TL (%-4,92)

9-YEO Teknoloji (YEOTK): 41,14 TL (%-4,64)

10-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 14,00 TL (%-4,44)

GELECEK HAFTA PİYASA TAKVİMİ

İç piyasalarda gelecek haftanın öne çıkan gelişmeleri şunlar:

20 Mayıs Salı

-Nisan Konut Fiyat Endeksi

-Mayıs Tüketici Güven Endeksi

22 Mayıs Perşembe

-TCMB 2. Çeyrek Enflasyon Raporu

-Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

23 Mayıs Cuma

-Mayıs Sektörel Enflasyon Beklentileri

DİKKATLER TCMB’DE OLACAK

TCMB’nin 1. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda, yıllık TÜFE tahminini %24 olarak belirlenmişti. Aşağıda ve yukarıda ise %19-%29 aralığına işaret edilmişti. Mart sonrası tekrar devreye giren sıkı para politikası, enflasyonist baskıları bir miktar bertaraf etti. Bu sebeple analistler, TCMB’nin gelecek haftaki sunumunda, tahminlerinde önemli bir revizyon beklemiyor.