Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Emniyet tespit etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi! Yasak getirildi

Emniyet tespit etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi! Yasak getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emniyet tespit etti, İstanbul Valiliği&#039;nden açıklama geldi! Yasak getirildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sanal devriye çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler kapsamında şehrin bazı ilçelerinde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları olduğu tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, anma töreni gibi eylemlerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu sanal devriye çalışmaları neticesinde, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler bir gün arayla yasaklandı.

VALİLİK AÇIKLADI, EYLEM HAZIRLIĞI YAPILDI!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

1 GÜNLÜĞÜNE YASAK GETİRİLDİ

Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,
pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Amasya cezaevinde sıcak saatler! Mahkumlar zehirlendi, ambulanslar peş peşe geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK’yi en iyi bilen isimden çarpıcı tespitler! Derin proje işte böyle çökertildi - GündemDerin proje işte böyle çökertildiÇözüm düşmanları yeni 'Hendek'ler kazmakla meşgul! CHP büyük risk, DEM de yedeği - GündemCHP büyük risk, DEM de yedeğiTerörsüz Türkiye takvimi hızlanıyor! Komisyon son olarak Fidan ve Tunç’u dinleyecek - GündemTerörsüz Türkiye takvimi hızlanıyor! Fidan-Tunç dinlenecekİstanbul Valiliği duyurdu! 4 ilçede gösteri yasağı - Gündemİstanbul Valiliği duyurdu! 4 ilçede gösteriler yasaklandıÇankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi... - GündemÇankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmediBurcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği iddialarına noktayı koydu: Bir yere gitmiyorum - Gündem"CHP kimsenin tapulu malı değil, gitmiyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...