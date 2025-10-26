Yunan basını yazdı: Türkler kararlı şekilde yükseliyor

‘Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir?’ sorusunun cevabını arayan Pentapostagma “Ankara, ilerleyen dönemde hava füzelerin ramjet motorlu ve 400 kilometreye varan menzile sahip yeni varyantlarını geliştirmeyi planlıyor. Böyle bir gelişme, Türk mühendisliğini Çin, Rusya ve Hindistan gibi savunma devleriyle aynı ligde konumlandırabilir. Bu füzelerin güvenilirliği kanıtlandığında, Türk savunma sanayi ihracatında yeni bir çağ başlayabilir” dedi. Pentapostagma, bu teknolojik sıçramanın Yunanistan açısından endişe verici olduğunu açıkça belirtti.

Haberde “Türk Hava Kuvvetlerinin bu füzeleri envantere dâhil etmesiyle Ege ve Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri değiştirebilir” yorumu yapıldı.

Haberde ayrıca “Silah sistemleri henüz savaş ortamında test edilmemiş olsa da Türkiye’nin kararlı bir şekilde büyük bir bölgesel güç olma hedefi artık tartışmasız” denildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk savunma sanayisine verdiği önemin altı çizilerek, Türkiye’nin artık Batı’ya, özellikle ABD’ye bağımlı olmadan kendi silah sistemlerini üretebildiği belirtildi.