Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yunan basını yazdı: Türkler kararlı şekilde yükseliyor

Yunan basını yazdı: Türkler kararlı şekilde yükseliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan basını yazdı: Türkler kararlı şekilde yükseliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, Türkiye’nin yerli füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan üzerinde yürüttüğü geliştirme çalışmalarına geniş yer verdi.

‘Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir?’ sorusunun cevabını arayan Pentapostagma “Ankara, ilerleyen dönemde hava füzelerin ramjet motorlu ve 400 kilometreye varan menzile sahip yeni varyantlarını geliştirmeyi planlıyor. Böyle bir gelişme, Türk mühendisliğini Çin, Rusya ve Hindistan gibi savunma devleriyle aynı ligde konumlandırabilir. Bu füzelerin güvenilirliği kanıtlandığında, Türk savunma sanayi ihracatında yeni bir çağ başlayabilir” dedi. Pentapostagma, bu teknolojik sıçramanın Yunanistan açısından endişe verici olduğunu açıkça belirtti.

Haberde “Türk Hava Kuvvetlerinin bu füzeleri envantere dâhil etmesiyle Ege ve Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri değiştirebilir” yorumu yapıldı.

Haberde ayrıca “Silah sistemleri henüz savaş ortamında test edilmemiş olsa da Türkiye’nin kararlı bir şekilde büyük bir bölgesel güç olma hedefi artık tartışmasız” denildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk savunma sanayisine verdiği önemin altı çizilerek, Türkiye’nin artık Batı’ya, özellikle ABD’ye bağımlı olmadan kendi silah sistemlerini üretebildiği belirtildi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Global pazarda dönüşüm hızlanıyor! Otomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emniyet tespit etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi! Yasak getirildi - Gündemİstanbul Valiliği'nden açıklama geldi! Yasak getirildiPKK’yi en iyi bilen isimden çarpıcı tespitler! Derin proje işte böyle çökertildi - GündemDerin proje işte böyle çökertildiÇözüm düşmanları yeni 'Hendek'ler kazmakla meşgul! CHP büyük risk, DEM de yedeği - GündemCHP büyük risk, DEM de yedeğiTerörsüz Türkiye takvimi hızlanıyor! Komisyon son olarak Fidan ve Tunç’u dinleyecek - GündemTerörsüz Türkiye takvimi hızlanıyor! Fidan-Tunç dinlenecekİstanbul Valiliği duyurdu! 4 ilçede gösteri yasağı - Gündemİstanbul Valiliği duyurdu! 4 ilçede gösteriler yasaklandıÇankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi... - GündemÇankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...