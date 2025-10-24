Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan TAYFUN Balistik Füzesi ile yeni bir atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.

Atış testinin görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza" ifadelerine yer verdi.

Görgün "Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor" sözlerini kullandı.

MİLLİ BALİSTİK FÜZE TAYFUN'UN ÖZELLİKLERİ

AYFUN füzesi 280+ kilometre menzille görev yapıyor. TAYFUN, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor.

Füze, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz olmak üzere her hava koşulunda görev yapabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tayfun Balistik Füzesi, Türkiye'nin milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ilk kısa menzilli balistik füzesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemidir.

Menzil: 500 kilometrenin üzerinde.

Uzunluk: 6,5 metre.

Çap: 610 mm.

Ağırlık: 2.300 kg.

Güdüm Sistemi: Koordinata güdümlü.