Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı

Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Balistik füze &#039;TAYFUN&#039; nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan, Tayfun Füzesi, Balistik Füze, Menzil, Haber
Teknoloji Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, millî balistik Roketsan TAYFUN Füzesi ile kritik bir atış faaliyeti gerçekleştirdi. Testin ana hedeflerinin, sistemin menzil kapasitesini artırmak ve vuruş hassasiyetini iyileştirmek olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan TAYFUN Balistik Füzesi ile yeni bir atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.

Atış testinin görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza" ifadelerine yer verdi.

Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı - 1. Resim

Görgün "Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor" sözlerini kullandı. 

MİLLİ BALİSTİK FÜZE TAYFUN'UN ÖZELLİKLERİ 

AYFUN füzesi 280+ kilometre menzille görev yapıyor. TAYFUN, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor.

Füze, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz olmak üzere her hava koşulunda görev yapabiliyor.

Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı - 2. Resim

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tayfun Balistik Füzesi, Türkiye'nin milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen ilk kısa menzilli balistik füzesidir ve aynı zamanda Türkiye'nin en uzun menzilli füze sistemidir.

Menzil: 500 kilometrenin üzerinde.

Uzunluk: 6,5 metre.

Balistik füze 'TAYFUN' nokta atışı vurdu! Mehmetçik tetiğe bastı - 3. Resim

Çap: 610 mm.

Ağırlık: 2.300 kg.

Güdüm Sistemi: Koordinata güdümlü.

Kaynak: HABER MERKEZİ

“Arazinde define var” diyerek dolandırdılar! Çete çökertildi, 19 kişi tutuklandıATK 'Cezaevinde kalamaz' dedi, Ayşe Barım'ın tutukluluğu kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı! Bu uygulamada kişisel bilgileriniz risk altında! - TeknolojiApple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı!PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk - TeknolojiIDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk!Apple'da 20. yıl için özel hazırlık! iPhone 19'u pas geçip iPhone 20'yi çıkaracak - TeknolojiApple'da 20. yıla özel hazırlık! Sürpriz model yoldaGeneral Motors'tan teknoloji atağı! Gemini araçlara entegre edilecek - TeknolojiGeneral Motors'tan teknoloji atağı! Gemini araçlara entegre edileceke-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi! 10 ülke Türkiye’nin dijital modeline talip - Teknolojie-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi!OpenAI, Atlas'ı tanıttı! Yapay zeka destekli web tarayıcısı - TeknolojiOpenAI, Atlas'ı tanıttı! Yapay zeka destekli web tarayıcısı
Sonraki Haber Yükleniyor...