ABD basını manşet attı: Türkiye, Tayfun’la Küresel Füze Ligi’ne girdi

Türkiye, savunma sanayinde tarihî bir eşiği aşarak hipersonik füze teknolojisinde yeni bir çağ açtı. Gurur kaynağı olan Tayfun Blok-4 programı, yalnızca bölgesel değil küresel dengeleri de değiştirecek bir güç olarak her geçen gün öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın gazetelerinden The Miami Herald, Türkiye’nin hipersonik füze alanındaki hızlı yükselişini manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye’nin Tayfun Blok-4 programı ile yalnızca bölgesel değil küresel askeri dengeleri sarsabileceğini yazdı.

"NATO MÜTTEFİKİ YÜKSELEN BİR FÜZE GÜCÜ"

Gazete, Ankara’nın yerli savunma kapasitesini hızla geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, NATO müttefikleri de dahil olmak üzere Batılı savunma tedarikçilerine alternatif bir seçenek haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ROKETSAN ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Türk savunma şirketi Roketsan’ın hafta sonu yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, "Türkiye 2026’da hipersonik füzenin seri üretimine başlayacak" denildi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin, "Tayfun halihazırda seri üretime geçmiş durumda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlar devam ediyor" sözleri öne çıkarıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında yaptığı açıklama da aktarıldı:

"Şu anda füzelerimizin menzili 565 kilometredir. Bu yeterli değil, menzili 1.000 kilometreye çıkaracağız."

SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA REKOR

The Miami Herald, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2024 yılında yüzde 30 artarak 7,2 milyar dolara ulaştığını da hatırlattı.

TAYFUN BLOCK 4 BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELER?

Tayfun Block 4, Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi olarak IDEF 2025’te tanıtıldı.

1.000 km menzile ulaşması beklenen Tayfun Block 4 Türk savunma sanayiinin en uzun menzilli sistemi oldu.

10 metre uzunluğunda, 938 mm çapında ve 7.2 ton ağırlığında olan füze, Mach 5’in üzerindeki hızlarıyla hava savunma sistemlerini etkisiz kılıyor.

Gelişmiş Go-onto-location (GOLIS) navigasyon sistemi ve anti-jamming teknolojisi sayesinde GPS kesintilerinde bile 5 metrelik hassasiyetle hedef vurabiliyor.

Füze, stratejik hedefler olan hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve askeri tesisleri imha etmek için tasarlandı.