TSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

TSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 91 personel alımı yapacak. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre; 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı alınacak. Başvurular 1-10 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak.

91 PERSONEL ALINACAK

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak. Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

SONUÇLAR 20 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sınava girme hakkı kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

