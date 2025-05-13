5 bin ithal ürüne ‘standart’ engeli! TSE denetimini geçemediler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), ithalat denetimleri kapsamında 5 bin ürünün Türkiye’ye girişini engellediğini belirtti.

TSE’nin 64. Olağan Genel Kurulu Toplantısında konuşan Kacır, TSE’nin, geçen yıl uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla girişimcilerin ve vatandaşların güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını teminat altına aldığına işaret etti. Kacır, “Sanayicilerimizin dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. ‘Türk Malı’ damgasının dünya pazarlarında kaliteyle özdeşleşmesini sağladı. TSE, ithalat kontrolleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün Türkiye’ye girişini engelledi” dedi. Kacır, bugüne kadar çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 OSB’yi ‘Yeşil OSB’ olarak tescillediklerini anlattı.

YILDA 33 MİLYON TL’LİK TASARRUF

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin TSE’nin, çevre dostu üretimi teşvik eden standartların yaygınlaştırılması ile yeşil dönüşüme katkı sağlanmasının, enstitünün öncelikleri arasında olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayicimizin yanında yer alacak, yeni belgelendirme modelleriyle ihracat kapasitesini destekleyeceğiz. Enstitümüzde dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerle yıllık ortalama 33 milyon liralık tasarruf sağladık.