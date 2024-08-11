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TSE'den yeni standart! Dondurmanın yüzde 15’i meyveden oluşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TSE&#039;den yeni standart! Dondurmanın yüzde 15’i meyveden oluşacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TSE kalite standartlarını güncelledi, dondurmaya renk, koku ve tat kriteri geldi. Normal meyve oranı yüzde 15, tropik ve asitli meyve miktarı da yüzde 10’dan az olamayacak.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan dondurmanın standartlarını güncelleyerek içindeki meyve oranlarını yeniden düzenlendi.

Dondurmanın kalitesini belirleyen TS 4265 standardındaki yeni düzenlemeye göre dondurmadaki normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyveler yüzde 10, sert kabuklu meyveler ise yüzde 5 olacak.

Kakao ve vanilya gibi diğer bileşenlerin oranlarına ilişkin ise sınırlama getirilmedi.

Eksi 18 derecede saklanması ve korunma mecburiyeti bulunan dondurmanın kendine has renk, koku ve tatta olması gerektiği kaydedilirken, hacim genişlemesi yüzde 100 ile sınırlandırıldı. Bu kriterlerin, tüketici memnuniyetini ve ürün kalitesini garanti altına almayı hedeflediği bildirildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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