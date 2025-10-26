Global pazarda dönüşüm hızlanıyor! Otomotivde yazılımın payı 2030’da yüzde 30’a çıkacak

2030 yılına kadar otomotiv sektöründe yazılımın değer zinciri içindeki payının %30’a ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise otomotiv hem ihracat hem de teknoloji yatırımları açısından stratejik bir sektör olmayı sürdürüyor. Elektrifikasyon, otonom araç teknolojileri, dijital ikizler, yapay zekâ destekli bakım sistemleri ve siber güvenlik uygulamaları sektörün geleceğini şekillendiriyor. Bu dönüşüm, sadece OEM’leri değil; tedarikçileri, bayi ağlarını ve servis ekosistemini de yazılım yatırımlarına yönlendiriyor.

"ÜRETİM GÜVENLİĞİ ARTIYOR, MALİYETLER DÜŞÜYOR"

Pek çok global markayla çalışarak bu dönüşümün merkezinde yer yer alan kurumsal yazılım şirketi Bimser CEO’su Murat Atıcı şu ifadeleri kullandı: Sektör, sıfır hata ile üretimi hedefliyor. Kalite süreçlerinin izlenmesi, hataların önlenmesi ve sürekli iyileştirme döngüsü için sistematik çözümler gerekiyor. Hata tahmin edilebilir hâle geldiğinde üretim güvenliği artıyor, maliyetler düşüyor ve rekabet gücü yükseliyor. Bu, hem firmalar hem de ülke ekonomisi için önemli kazanımlar anlamına geliyor. Bu açıdan otomotivde yazılım artık sadece destekleyici değil, stratejik bir rekabet avantajıdır. Türkiye’nin bu alandaki güçlü ihracat kabiliyetini daha ileri taşımak için yerli yazılım çözümleri önemli rol üstlenebilir.