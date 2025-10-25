Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi

Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi

Hindistan'ın en büyük Rus petrol ithalatçısı olan Reliance Industries şirketi, Batı'nın yaptırımlarına uyacağını açıkladı. Geçen yıl, Reliance Industries Ltd, Rus devi Rosneft ile günde yaklaşık 500 bin varil petrol ithal etmek üzere bir anlaşma imzaladı.

Hindistan’ın en büyük Rus petrolü ithalatçısı olan Reliance Industries Ltd., Batı yaptırımlarına uyacağını açıkladı.

Şirketin bu kararı, Rusya’nın en büyük iki petrol şirketini hedef alan yeni yaptırımların ardından, birkaç gündür süren belirsizliği sonlandırdı.

Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi - 1. Resim

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerle ilişkilerimizi sürdürürken, rafineri operasyonlarımızı yaptırım kurallarına uygun hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Reliance ayrıca, "Bu konuda Hindistan hükümetinden herhangi bir yönlendirme gelmesi durumunda her zamanki gibi tamamen uyum içinde olacağız" açıklamasını yaptı.

22 Ekim'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sürdürmesinden duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirirken, Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların Putin’in "anlamsız savaşı bitirmeyi reddetmesi" nedeniyle uygulandığını belirtti.

Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi - 2. Resim

Bir gün sonra ise Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketini kabul etti. Bu paket, Rosneft ile tüm işlemlere yasak getiriyor. AB ayrıca 21 Ocak’tan itibaren, sevkiyattan önceki 60 gün içinde Rus petrolü işleyen rafinerilerden yakıt alımını da durduracak.

Milyarder iş insanı Mukesh Ambani’nin başkanlığını yaptığı Reliance, dünyanın en büyük rafineri kompleksini Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde işletiyor. Şirket, Hindistan’a sevk edilen günlük 1,7–1,8 milyon varillik indirimli Rus petrolünün yaklaşık yarısını satın alıyor.

Reliance, 2024 yılında Rosneft ile 10 yıllık bir anlaşma imzalayarak günde yaklaşık 500 bin varil petrol almayı taahhüt etmişti. Şirket ayrıca Rus petrolünü aracı kurumlar üzerinden de tedarik ediyor.

Açıklamada, yaptırımların uygulanmasında nasıl bir yol izleneceğine dair detay verilmezken, şirket Avrupa ithalat gerekliliklerine uyacağını vurguladı.

"Reliance, uzun yıllara dayanan ve çeşitlendirilmiş ham petrol tedarik stratejisinin, hem yurt içi hem de Avrupa dahil ihracat piyasaları için operasyonel istikrarı ve güvenilirliği koruyacağına inanıyor" denildi.

Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi - 3. Resim

Yaptırımlar, aynı zamanda Hindistan’ın Trump yönetiminin uyguladığı yüzde 50’ye kadar çıkan ihracat tarifelerinin etkilerini yaşadığı bir döneme denk geldi. Trump, son haftalarda birkaç kez Hindistan’ın Rus petrolü alımını durdurmayı kabul ettiğini iddia etmiş olsa da, Yeni Delhi yönetimi bu iddiaları doğrulamadı.

Hindistan Dışişleri ve Petrol Bakanlıkları, yaptırımların açıklanmasının ardından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Dış Haberler

İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor
