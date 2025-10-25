Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savaş uçakları hava sahasına yaklaştı! Japonya, Rus uçaklarına karşılık verdi!

Savaş uçakları hava sahasına yaklaştı! Japonya, Rus uçaklarına karşılık verdi!

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’ya ait iki Tu-95 bombardıman uçağı ve iki Su-35 savaş uçağı, Japon Denizi üzerinde Japonya hava sahasına tehlikeli biçimde yaklaştı. Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, ihlale karşı Japon savaş jetlerinin acil olarak havalandığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde ülke hava sahasına yaklaşması üzerine Tokyo yönetiminin savaş jetlerini havalandırdığını açıkladı.

RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARI SADO ADASI'NA YÖNELDİ

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ve iki Su-35 savaş uçağının Japon Denizi üzerinde uçtuğu belirlendi.

Uçakların Japonya’nın Sado Adası yönüne ilerledikten sonra kuzeye döndüğü kaydedildi. Bakanlık, Rus uçaklarının fotoğraflarını ve uçuş rotasını gösteren haritayı da kamuoyuyla paylaştı.

Koizumi, "Rusya, Ukrayna’yı işgal ederken, ülkemizin etrafında da günlük askeri operasyonlar yürütüyor. Gerçek bu" ifadesini kullandı.

Bakan, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) ihlallere karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğunu da sözlerine ekledi. 

Savaş uçakları hava sahasına yaklaştı! Japonya, Rus uçaklarına karşılık verdi! - 1. Resim

MOSKOVA'DAN "RUTİN DEVRİYE" AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı ise uçuşların uluslararası sularda yapılan rutin devriye görevleri kapsamında gerçekleştiğini savundu.

Tu-95 bombardıman uçaklarının 11 saatten fazla süren bir görev uçuşu yaptığı, uçuşa Su-35S ve Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği öne sürüldü.

Rus yetkililer, "Uzun menzilli uçaklar Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik, Baltık ve Karadeniz'in uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçmaktadır. Tüm uçuşlar uluslararası kurallara bağlı kalarak yapılmaktadır" denildi.

AVRUPA'DA DA BENZER İHLALLER YAŞANIYOR

Son haftalarda Avrupa ülkeleri de Rusya’yı hava sahası ihlalleriyle suçluyor.

Geçtiğimiz günlerde NATO üyesi Litvanya, Rus savaş uçaklarının kısa süreliğine kendi hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Moskova ise olayın tatbikat sırasında meydana geldiğini ve herhangi bir ihlal amacının olmadığını öne sürmüştü.

