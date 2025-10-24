En ucuzu 3 milyon TL! BMW, Mercedes, Audi satışları artıyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin tercihlerine bakıldığında bu yıl üst-orta segment araç satışlarında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. 2025’in ilk 9 aylık döneminde BMW, Mercedes ve Audi, bu segmentte öne çıkan ilk 3 model oldu.

İlgili Haber Gayrimenkul yatırımcıları dikkat! İşte konut fiyatı en ucuz ve pahalı 20 şehir

MERCEDES VE BMW…

Ocak-Eylül 2025 döneminde BMW satışları 22 bin 851 adet olarak gerçekleşti. Mercedes Benz satışları ise 23 bin 104 adedi buldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise BMW satış adedi 14 bin 816 ve Mercedes Benz ise 20 bin 94 olmuştu. Verilere göre bu yıl BMW satışlarında %55 ve Mercedes Benz'de de %15 oranında artış gerçekleşti.

AUDI SATIŞLARI DA ARTTI

Bir diğer Alman markası olan Audi satışları da bu yılın 9 ayında, 12 bin 285 adetten 17 bin 16 adede yükseldi. Audi satışlarında da %38,50 artış gözlemlendi.

Her 3 markanın 2025 Ocak-Eylül döneminde toplam satışı ise 62 bin 971 oldu. İlk 9 ayda toplam otomobil pazarının 742 bin 687 adet olduğu dikkate alınırsa; BMW, Mercedes ve Audi’nin pastadan bu yıl aldığı pay %8,48'e ulaştı.

FİYATLAR 3 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE

Her 3 markanın internet sitelerinde ilan edilen fiyat listelerine bakıldığında, başlangıç modellerinin en düşük satış bedelleri 3 milyon TL’nin üzerinde bulunuyor. Buna göre fiyatlar şöyle:

-Audi A3 Sportback- TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.063.320 TL

-Mercedes A 200 - AMG 163bg: 3.170.00 bin TL

-BMW 1.20 Sport Line- 1,499cc 179bg: 3.413.900 TL