Bursa'da can pazarı! Zincirleme kaza oldu, çok sayıda yaralı var

Bursa'da can pazarı! Zincirleme kaza oldu, çok sayıda yaralı var

Bursa&#039;da can pazarı! Zincirleme kaza oldu, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada can pazarı yaşandı. 3 aracın birbirine girdiği adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler göre 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mevlüt M.(70) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) idaresindeki araca arkadan çarptı.  Meral P.'nin kullandığı araç da çarpmanın etkisi ile önünde bulunan Döndü M. (52) yönetiminde arabaya vurdu. 

KAZADA YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların kimlikleri de belli oldu. Mevlüt M. ve yanındaki Sultan M.(46) ile Döndü M.'nin kullandığı araçtaki Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

