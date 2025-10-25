Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kimsenin bilmediği ülkeye gidince "kaçarım" sandı! Katil zanlısı Abhazya'da yakalandı, Samsun'da tutuklandı

Kimsenin bilmediği ülkeye gidince "kaçarım" sandı! Katil zanlısı Abhazya'da yakalandı, Samsun'da tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Interpol tarafından Abhazya’da yakalanan ve Samsun'a getirilen Sercan T., Canik’te 23 Mayıs 2024’te iş yerinin karşısındaki çay ocağında tabancayla öldürdüğü Asım Cerrah cinayetiyle ilgili olarak tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve Interpol tarafından Abhazya'da yakalanan Sercan T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sınırda teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

CİNAYETİN NEDENİ

Samsun'un Canik ilçesinde, Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta 23 Mayıs 2024'te iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah, Sercan T. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Cerrah'ın, 19 Ağustos 2020'de Canik Belediyesi önünde Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenilmişti.

