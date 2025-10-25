İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor

ABD ile İran arasında çözülemeyen nükleer müzakere krizi gittikçe tırmanıyor. Tahran yönetimi Washington'un kabul edilemez taleplerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Müzakere etmek için uygun bir ortam yok. Nükleer programımız tamamen barışçıldır ve meşru hakkımızdır" diye konuştu.

"NÜKLEER PROGRAM BARIŞÇIL" SAVUNMASI

Arakçi "Tüm dünya anlamalı ki İranlılar zorbalığa karşı direniyor. Fetvamız var ve güvenlik doktrinimiz kesinlikle nükleer silahları içermiyor. Nükleer programımız tamamen barışçıl ve hakkımızdır; tam olarak hakkımızı uyguladık ve silah üretimine yönelik hiçbir sapma olmadı ve rapor edilmedi" ifadelerimi kullandı.

'SALDIRILARA KARŞI TEDBİR' MESAJI

Tahran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmasını gerektiğini altını çizen Arakçi "Eğer savaşa hazır değilseniz, savaş çıkar; eğer savaşmaya hazırsanız, kimse saldırmaya cesaret edemez" sözlerine yer verdi.