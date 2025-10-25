Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor

İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İran&#039;dan &#039;nükleer&#039; açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor
İran, Nükleer Müzakere, ABD, Abbas Arakçi, Tahran, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerde ABD'nin taleplerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Arakçi "Müzakere etmek için uygun bir ortam yok. Nükleer programımız tamamen barışçıldır ve meşru hakkımızdır" dedi.

ABD ile İran arasında çözülemeyen nükleer müzakere krizi gittikçe tırmanıyor. Tahran yönetimi Washington'un kabul edilemez taleplerinden şikayetçi olduğunu belirtti. 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Müzakere etmek için uygun bir ortam yok. Nükleer programımız tamamen barışçıldır ve meşru hakkımızdır" diye konuştu. 

İran'dan 'nükleer' açıklaması: ABD mantıksız taleplerde bulunuyor - 1. Resim

"NÜKLEER PROGRAM BARIŞÇIL" SAVUNMASI 

Arakçi "Tüm dünya anlamalı ki İranlılar zorbalığa karşı direniyor. Fetvamız var ve güvenlik doktrinimiz kesinlikle nükleer silahları içermiyor. Nükleer programımız tamamen barışçıl ve hakkımızdır; tam olarak hakkımızı uyguladık ve silah üretimine yönelik hiçbir sapma olmadı ve rapor edilmedi" ifadelerimi kullandı.

'SALDIRILARA KARŞI TEDBİR' MESAJI

Tahran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmasını gerektiğini altını çizen Arakçi "Eğer savaşa hazır değilseniz, savaş çıkar; eğer savaşmaya hazırsanız, kimse saldırmaya cesaret edemez" sözlerine yer verdi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Galatasaray-Göztepe maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 kilosu 400 bin dolar! Uranyum kaçakçıları sınırda yakalandı - DünyaRusya'ya oradan da Çin'e kaçırmadan yakalandılarPentagon'a 130 milyon dolarlık bağışla askerlerinin maaşını ödedi! Trump'ın gizlediği ismin Timothy Mellon olduğu ortaya çıktı - DünyaTrump'ın gizlediği Pentagon bağışçısı ortaya çıktıİslam karşıtı Robinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon! Müslümanım dedi ayetleri okuyamayınca yakayı ele verdi - DünyaRobinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon!"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak? - Dünya"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!"ABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemde - DünyaABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi!Bu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı - DünyaBu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...