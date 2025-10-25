Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un göbeğinde kadın sürücüyü darbetti! Korkunç anlar kamerada

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Bakırköy’de sürücülerin yol tartışması, korkunç bir saldırıya döndü. Aracından inen adam, camını açan kadın sürücüyü darbedip küfürler savurdu. O anlar kayda alındı.

Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu.

HEM KÜFRETTİ HEM DARBETTİ

Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı.

İstanbul'un göbeğinde kadın sürücüyü darbetti! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

