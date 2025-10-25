Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu

Kontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Feci kazada araçtaki 2 kişi öldü, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Bugün sabah saat 04.00 sıralarında Tekirdağ Çevreyolu’nun İstanbul yönü Ramada Otel yakınlarında, Fatih Keser idaresindeki 59 ANS 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

2 GENÇ DE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Keser yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu - 1. Resim

Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhsan amcanın deneyi facia ile bitti! “Çok pişmanım ama iş işten geçti” - 3. Sayfaİhsan amcanın deneyi facia ile bitti! “Çok pişmanım ama iş işten geçti”Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu - 3. SayfaTırın altına giren araçta feci şekilde can verdiAhmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı - 3. SayfaAhmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldıGenç yaşta ölüm: Eren Davulcu düğün dönüşü can verdi - 3. SayfaGenç yaşta ölüm: Eren Davulcu düğün dönüşü can verdiSimit tezgahından memur masasına! KPSS'de 14 yıllık azim, atamayla sonuçlandı - 3. SayfaSimit tezgahından memur masasınaBartın'da işçileri taşıyan servis devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİşçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...