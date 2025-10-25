Kontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Feci kazada araçtaki 2 kişi öldü, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Bugün sabah saat 04.00 sıralarında Tekirdağ Çevreyolu’nun İstanbul yönü Ramada Otel yakınlarında, Fatih Keser idaresindeki 59 ANS 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
2 GENÇ DE CAN VERDİ
Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Keser yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
