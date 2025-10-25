Simit tezgahından memur masasına! KPSS'de 14 yıllık azim, atamayla sonuçlandı

Diyarbakırlı Abdulvahap Demircan, 2008 yılında başladığı Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü 2010 yılında tamamladı. 2010 yılından 2024 yılına kadar tam 14 yıl boyunca KPSS'ye hazırlanan ve sınava giren Demircan, bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı ancak bu sürede umudunu hiçbir zaman kaybetmedi.

EVLİLİK HAYALİNİ HEP ERTELEDİ

Günün ilk ışıklarıyla tezgahını açan, sokak sokak gezip simit satan, akşam eve döndüğünde ders kitaplarının başına geçen 49 yaşındaki Demircan, yıllarca hem geçimini sağladı hem de atanma hayalini diri tuttu. Bir yandan annesine bakan, bir yandan da sınavlara hazırlanan Demircan, annesine bakmak için evlilik hayallerini de hep erteledi.

BEKLEDİĞİ AN 14 YIL SONRA GELDİ

2024 yılında tekrar KPSS'ye giren Demircan 81,321 puan adlı. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığının açıkladığı atama takvimini gören Demircan, puanı nedeni ile başvuruda bulunmak istemedi. Arkadaşı bilgilerini aldığı Demircan adına başvuru yaptı. Başvuruyu arkadaşının yapması nedeniyle sonuçlarına da arkadaşının bakmasını isteyen Demircan'ın atanma hayali gerçeğe döndü. Demircan, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı.

Mutlu haberi ailesi ile paylaşan Demircan annesini bir türlü ikna edemedi. Ailesi Demircan'ın atandığına bavulunu toplayıp İstanbul'a doğru yola çıkarken ikna oldu.

ATANDIĞINA ÖNCE KENDİNİ İNANDIRDI, SONRA AİLESİNİ

14 yıl boyunca atanmadığını, atandığında ise buna inanamadığını kaydeden Demircan, "Arkadaşım bana kazandığıma dair web sitesinin linkini gönderince inandım. Sevinçten uçmam geldi. Bu yaşa kadar defalarca sınava girdim hep olumsuz oldu. Şimdi olunca çok sevindim uçasım geldi" dedi.

Herkesin şaşırdığını aktaran Demircan, sözlerine şöyle devam etti: