Timur Acar zeytin üreticisi oldu: Ünlü oyuncu “Kimse görmeden” hasat yaptı

Timur Acar İznik’te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Hasat sırasında mola veren Acar o anları Instagram hesabına da yükledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çakallarla Dans filminde Köfte Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.

İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.