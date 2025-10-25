Timur Acar zeytin üreticisi oldu: Ünlü oyuncu “Kimse görmeden” hasat yaptı
Ünlü oyuncu Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesinde satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Çakallarla Dans filmindeki “Köfte Necmi” rolüyle tanınan Acar, hasat anlarını “Kimse görmeden” notuyla sosyal medyada paylaştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Çakallarla Dans filminde Köfte Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.
İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
