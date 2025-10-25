Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu

Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu
Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araç sürücüsü sıkışarak hayatını kaybederken, araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen şahsın kim olduğu otopsi ile belirlendi.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun 22. kilometresindeki Mahmutlu mevkisinde; 55 BV 530 plakalı otomobil, sağa manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

SIKIŞARAK CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu - 1. Resim

KİMLİĞİ KARIŞTIRILDI

İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin (23) olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç’ın, Kadir Görkem Şahin’in akrabası olduğu öğrenildi.

Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rusya ilk kez duyurdu: ABD ve Ukrayna ile anlaşmaya yakınız!
