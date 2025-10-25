Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun 22. kilometresindeki Mahmutlu mevkisinde; 55 BV 530 plakalı otomobil, sağa manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

SIKIŞARAK CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ KARIŞTIRILDI

İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin (23) olduğu sanıldı. Ancak otopsi sırasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç’ın, Kadir Görkem Şahin’in akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.