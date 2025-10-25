45 günlük hapis kararı sonrası Ozan Güven sessizliği bozdu! Deniz Bulutsuz’a sert mesaj…

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verilmişti. Karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

45 GÜN HAPİS YATACAK

Güven'e, eski partneri Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'silahla kasten yaralama' suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Ozan Güven, kararın tebliğinin ardından 45 gün açık cezaevine girecek.

OZAN GÜVEN KENDİNİ SAVUNDU

Yaklaşık 45 günlük cezasını cezaevinde geçirmesi beklenen Ozan Güven, kararın ardından yaptığı açıklamada kendini savunarak iddialara ilişkin konuştu.

Güven yaptığı basın açıklamasında kendini şu sözlerle savundu:

- Bunları konuşmanın çok zor olduğu 5,5 sene yaşadım. Bunu neden yaşadım. Sadece bir kadını sevdim ve onunla beraber olmak istedim.

- Hiç tanımadığım, beni seven ve bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem… Hangi ananın hangi teyzenin hangi izleyenimin bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden özür dilerim ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım.

- 45 gün hapis cezası vs. bir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey var… Bana istinaf edilen 6 suçun 5’inden beraat ettim. Aklandım. Demek ki sen bu kadını eve kapatmamışsın. Demek ki sen bu kadına şiddet uygulamamışsın.

- Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, ben yapmadım.