Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi!

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi!
Ünlü oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz darp olayı ile gündeme gelmişti. Ozan Güven'in ceza alması neticesinde ise Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme taşındı. Yaşanan gelişmeler ise kamuoyunca geniş yankı uyandırdı.

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli soruları Ozan Güven olayı sonrası gündeme getirildi. 2020 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz Ozan Güven’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirterek savcılığa başvurdu. Soruşturma sonucunda ünlü oyuncu hakkında “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dava açıldı. 

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi! - 1. Resim

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Bulutsuz 1992 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Bulutsuz, medya ve moda sektöründe sosyal medya uzmanı ve editör olarak çalıştı.

Elle, Vogue Türkiye ve GQ Türkiye gibi prestijli dergilerde görev aldıktan sonra kendi kurduğu kreatif ajansla içerik üretimi ve proje yönetimi alanında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi! - 2. Resim

DENİZ BULUTSUZ OZAN GÜVEN OLAYI NEDİR?

Deniz Bulutsuz’un adı 2020 yılında eski sevgilisi Ozan Güven ile yaşadığı hukuki süreçle gündeme geldi. Bulutsuz, Güven’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlamalarla yargılandı.

Dava süreci yıllar boyunca devam etti ve 2025 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Güven’i bazı suçlardan beraat ettirirken, “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi! - 3. Resim

OZAN GÜVEN HAPSE GİRECEK Mİ?

İstinaf süreci sonunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak cezanın kesinleşmesini sağladı. Denetimli serbestlik kapsamı dışında kalan 45 günlük hapis cezası, Güven’in açık cezaevinde infaz edilecek. Kararın tebliği sonrası Ozan Güven cezasını çekmek üzere cezaevine teslim olacak.

