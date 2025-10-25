Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü
Kocaelispor, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sahasında rakibini 2-0 mağlup eden Kocaelispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tayfur Bingöl'ün attığı röveşata golü damga vurdu.
TAYFUR BİNGÖL'DEN 'YILIN GOLÜ' OLMAYA ADAY RÖVEŞATA
Sezon başı Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, Alanyaspor'a karşı röveşata golü attı
Bingöl on 4 haftaya damga vurmaya devam ediyor, 4. golü oldu.
KOCAELİSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR
Bu sonucun ardından Ev sahibi ekip puanını 11' çıkardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep'i ağırlayacak.
