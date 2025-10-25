Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü

Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl&#039;den muazzam röveşata golü
Kocaelispor, Alanyaspor, Süper Lig, Gol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaelispor, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sahasında rakibini 2-0 mağlup eden Kocaelispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tayfur Bingöl'ün attığı röveşata golü damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kocaelispor rakibini 2-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü - 1. Resim

TAYFUR BİNGÖL'DEN 'YILIN GOLÜ' OLMAYA ADAY RÖVEŞATA 

Sezon başı Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, Alanyaspor'a karşı röveşata golü attı

Bingöl on 4 haftaya damga vurmaya devam ediyor, 4. golü oldu.

KOCAELİSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR 

Bu sonucun ardından Ev sahibi ekip puanını 11' çıkardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep'i ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rus petrolü alımında geri adım! En büyük tedarikçi yaptırımlara boyun eğdiİstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşecek: Meteoroloji son raporunu paylaştı! Yeni yağış dalgası pazartesi kapıda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı - SporSivas'ta kafa karıştıran gelişme: İdmanda gözler onu aradıFenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem: Soner Erdoğmuş'a görev - SporFenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönemHasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi tahmini: Galatasaray için final maçı olur - SporG.Saray için Devler Ligi tahmini: Final maçı olurBeşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu - SporBeşiktaş'ta kriz: Kaptanlık gitti, günler sonra ilk açıklamaElif Sude Akgül'den tarihi başarı: İlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Sporİlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş: Elif Sude'den tarihi başarıGalatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike - SporG.Saray'da Sanchez alarmı: Trabzon maçı öncesi büyük tehlike
Sonraki Haber Yükleniyor...