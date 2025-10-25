Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kocaelispor rakibini 2-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

TAYFUR BİNGÖL'DEN 'YILIN GOLÜ' OLMAYA ADAY RÖVEŞATA

Sezon başı Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, Alanyaspor'a karşı röveşata golü attı

Bingöl on 4 haftaya damga vurmaya devam ediyor, 4. golü oldu.

KOCAELİSPOR KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bu sonucun ardından Ev sahibi ekip puanını 11' çıkardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep'i ağırlayacak.