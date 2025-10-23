Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun'da kayıp genç, mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar

Samsun'da psikolojik rahatsızlığı bulunan ve iki haftadır kayıp olan bir genç, mahalleyi birbirine kattı. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs; lokantalara girip karnını doyuruyor, kasayı karıştırıyor, Dikbıyık Stadyumu'na girdi kümesten tavuk çalıyor hatta evlere girip çay kahve içiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, peş peşe gerçekleştirdiği eylemler tüm ilçeyi alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs, girdiği ev ve iş yerleriyle Dikbıyık Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.

Samsun'da mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar - 1. Resim
Olaylar zincirinin ilk tespit edilen halkası, Dikbıyık Mahallesi'nde yaşandı. Gece saat 12.00'de bir lokantanın arka camını kırarak içeri giren Gökhan E., içeride bir süre kaldı. Yapılan incelemelerde şahsın mutfaktan tenceredeki çorba, sosis ve bir miktar peynir alıp yediği belirlendi. Gökhan E.'nin ayrıca lokantanın kasasını karıştırarak bir miktar para aldığı da tespit edildi.

Samsun'da mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar - 2. Resim

DİKBIYIK STADYUMU'NA GİRDİ KÜMESTEN TAVUK ÇALDI

Bir sonraki adresi Dikbıyık Stadyumu oldu. Gece saatlerinde stadyumun arka bahçesinden içeri giren Gökhan E., güvenlik kameralarına yansıdı. Yönetim binasında bir süre kaldığı belirlenen şahsın, stattan ayrılırken çevredeki bir kümesten tavuk çaldığı ve geceyi Dikbıyık Mahallesi'nde bir iş yerinde geçirdiği ortaya çıktı.

Samsun'da mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar - 3. Resim

EVE GİRİP ÇAY BİLE DEMLEDİ

Yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gökhan E.'nin son olarak bir eve girmesi, endişenin zirveye çıkmasına neden oldu. Gece saatlerinde girdiği evde büyük bir rahatlıkla çay demleyip kahve içen şahıs, evin mutfağını da dağıtarak ayrıldı.

Samsun'da mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlar - 4. Resim

"EL FENERLERİYLE ARIYORUZ"

Polis ve jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Gökhan E.'nin son birkaç gündür özellikle Dikbıyık Mahallesi'nde görülmesi mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, geceleri evlerinin çevresinde dolaştığı iddia edilen bu şahıs yüzünden büyük korku yaşıyor. Vatandaşlar, can ve mal güvenliklerinden endişe ederek geceleri el fenerleri ile çevreyi kontrol ediyor.

