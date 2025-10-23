Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayrampaşa'da balkon çöktü! Araç park edenler bin pişman oldu

Bayrampaşa'da balkon çöktü! Araç park edenler bin pişman oldu

Bayrampaşa'da yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın 2 balkonu çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki iki araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm neticesinde daire sahiplerinden satın alınarak boşaltıldı. Yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu.

BALKONLAR ÇÖKTÜ

Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı ve herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne araçlarını park etmeye devam etti. Gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü.

ARACININ YANINA GELEN ŞOKE OLDU

Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluşurken, yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.

"HERHANGİ BİR UYARI OLMADIĞI İÇİN ARACIMIZI KOYDUK"

Olayda aracı hasar gören İbrahim Bayraktar, "Dün aracımızı buraya park ettik. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Eşim birazdan çocuklarla çıkacaktı, arabaya binip işe gidecekti. Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için biz de aracımızı koyduk. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Aracımın şu an kullanılmaz halde olduğunu düşünüyorum. Kasko ile görüşeceğiz, büyük ihtimalle karşılayacağını düşünüyorum. Karşılanmazsa gerekeni yapacağız. Sorumlular kimse şikayetçi olacağız" diye konuştu.

