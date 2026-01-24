ABD'ye uçacaklar dikkat! THY'den sefer iptali açıklaması
Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ABD seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
- THY, Kuzey Amerika'daki kötü hava şartları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.
- İptaller 25 ve 26 Ocak tarihlerindeki seferleri kapsıyor.
- Etkilenen hatlar arasında New York, Newark, Boston ve Washington bulunuyor.
- Yolcu güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.
- Yolcuların uçuş durumlarını THY'nin resmi internet sitesinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da beklenen kötü hava şartları nedeniyle bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. İptallerin 25 ve 26 Ocak tarihlerinde planlanan seferleri kapsadığı bildirildi.
'ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK' VURGUSU
THY tarafından yapılan açıklamada New York, Newark, Boston ve Washington hatlarında gerçekleştirilecek bazı uçuşların, olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle yapılamayacağı belirtildi. Yolcu güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanırken, hava şartlarının sefer planlamalarını doğrudan etkilediği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, seyahat planı bulunan yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.