Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ABD seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da beklenen kötü hava şartları nedeniyle bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. İptallerin 25 ve 26 Ocak tarihlerinde planlanan seferleri kapsadığı bildirildi.

'ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK' VURGUSU

THY tarafından yapılan açıklamada New York, Newark, Boston ve Washington hatlarında gerçekleştirilecek bazı uçuşların, olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle yapılamayacağı belirtildi. Yolcu güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanırken, hava şartlarının sefer planlamalarını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, seyahat planı bulunan yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.

