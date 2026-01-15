Türk Hava Yolları (THY), Irak uçuşlarına ilişkin sosyal medyada yayılan 'süresiz olarak durduruldu' iddialarını yalanladı. Açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye ve Basra seferleri planlandığı şekilde devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), Irak’ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarla ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SEFERLER PLANA UYGUN DEVAM EDİYOR

THY tarafından yapılan resmi açıklamada, özellikle “Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğu” yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, İran hava sahasının kapalı olduğu bazı zaman dilimlerinde, Bağdat seferlerinin operasyonel gerekçelerle gündüz saatlerine kaydırıldığı, ancak uçuşların iptal edilmediği belirtildi.

Buna göre; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferleri planlanan tarifeye uygun şekilde icra edilmeye devam ediyor.

