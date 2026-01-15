Irak seferleri iptal edildi mi? THY'den açıklama var
Türk Hava Yolları (THY), Irak uçuşlarına ilişkin sosyal medyada yayılan 'süresiz olarak durduruldu' iddialarını yalanladı. Açıklamaya göre Erbil, Süleymaniye ve Basra seferleri planlandığı şekilde devam ediyor.
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın bazı kentlerine yönelik uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanlayarak, Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerinin planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı.
- THY, Irak'ın bazı kentlerine yönelik uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı.
- "Erbil uçuşlarının süresiz durdurulduğu" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.
- Erbil, Süleymaniye ve Basra seferleri planlanan tarifeye uygun şekilde devam ediyor.
- Bağdat seferleri, İran hava sahası nedeniyle gündüz saatlerine kaydırıldı ancak iptal edilmedi.
Türk Hava Yolları (THY), Irak’ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarla ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
SEFERLER PLANA UYGUN DEVAM EDİYOR
THY tarafından yapılan resmi açıklamada, özellikle “Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğu” yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, İran hava sahasının kapalı olduğu bazı zaman dilimlerinde, Bağdat seferlerinin operasyonel gerekçelerle gündüz saatlerine kaydırıldığı, ancak uçuşların iptal edilmediği belirtildi.
Buna göre; Erbil, Süleymaniye ve Basra seferleri planlanan tarifeye uygun şekilde icra edilmeye devam ediyor.