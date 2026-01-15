İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestoların ardından ABD'nin Tahran yönetimi üzerindeki baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale açıklamalarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı. Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi.

ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi.

ABD gazetesi The Wall Street Journal, Trump'ın USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu ekim ayında Akdeniz'den Karayipler'e gönderme kararının şu anda İran'a yönelik muhtemel herhangi bir saldırıda rol oynayacak uçak gemisi gruplarının bulunmadığı anlamına geldiğini ve bunun Tahran ile önceki gerilimlerdeki duruma kıyasla farklı olduğunu bildirdi.

Gazete, bir ABD Donanması yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'nin şu anda Karayipler'de 12 savaş gemisi bulunduğunu, Orta Doğu'da ise 6 savaş gemisi bulunduğunu aktardı.

ABD Merkezi Komutanlığı'nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor. Bu alan Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya'da Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi 21 ülkeyi içeriyor.

BD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde gündemin sıcak başlığı İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

TRUMP SON AÇIKLAMASINDA NELER DEDİ?

Diğer taraftan, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." diye konuştu.

Kendilerine bu bilginin nasıl ulaştığı sorusuna cevap veren Trump, doğrudan bir kaynak belirtmeden söz konusu bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini ve bilginin doğru olup olmadığını yakından takip edeceklerini söyledi.

"Bugün çok sayıda infazın gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak bu infazlar gerçekleştirilmeyecek. Yetkili kaynaklardan bu bilgiyi aldık ve umarım bu bilgi doğrudur" şeklinde konuşan Trump, halen askeri seçeneklerin masada olup olmadığı sorusuna ise "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz​​​​​​​" cevabını verdi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?



İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

