ABD Başkanı Trump, İran’daki muhtemel bir rejim değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada sürgündeki Rıza Pehlevi için, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum, ama kabul ederse benim için sorun olmaz" dedi. İran'ın başına geçmesi halinde vaatlerini açıklayan Pehlevi ise "Derhal İsrail Devleti'ni tanıyacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli Reuters haber ajansına Oval Ofis'te verdiği röportajda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRUMP: RIZA PEHLEVİ İRAN'IN BAŞINA GEÇERSE SORUN OLMAZ

İran’daki gelişmelere ve muhtemel bir rejim değişikliği ihtimaline değinen Trump, Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi hakkında, "Çok iyi birine benziyor, ama kendi ülkesinde nasıl bir rol oynayacağını bilmiyorum. Henüz o noktaya gelmedik, birçok şeyi inceliyor ve araştırıyoruz. Ama henüz çok erken, bir şey söylemek için çok erken. Kendi ülkesinde nasıl bir ilişki kurduğunu bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Pehlevi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini vurgulayan Trump, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum, ama kabul ederse benim için sorun olmaz" dedi.

PEHLEVİ: İSRAİL'İ DERHAL TANIYACAĞIZ

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, İran’da muhtemel bir rejim değişikliği sonrası için vaatlerini açıkladı.

İran'ın nükleer savunma programının sona erdirileceği ve mevcut rejimin terör gruplarına verdiği desteğin derhal kesileceğini söyleyen Pehlevi, "Özgür bir İran; terörizm, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırılıkla mücadele etmek için bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çalışacak. İran, bölgede bir dost ve istikrar gücü olarak hareket edecek. Küresel güvenlikte ise sorumlu bir ortak olacak" diye konuştu.

Rıza Pehlevi

ile diplomatik ilişkilerin normalleşeceğini ve Amerika ve halkıyla dostluğun yeniden tesis edileceğini kaydeden Pehlevi, "İsrail Devleti derhal tanınacak" ifadelerini kullandı. İran, İsrail ve Arap dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Pehlevi, "Karşılıklı tanıma, egemenlik ve ulusal çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açılacak" şeklinde konuştu.

"KAMU KURUMLARI HALKA HESAP VERECEK"

İran’ın dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerinden bazılarına sahip olduğunu hatırlatan Pehlevi, "Özgür bir İran, özgür dünya için güvenilir bir enerji tedarikçisi haline gelecek. Politika yapımında şeffaf olacak. İran'ın eylemleri sorumlu olacak. Fiyatlar öngörülebilir olacak" diye konuştu.

Şeffaflık ve yönetimde uluslararası standartların benimseneceğini ve uygulanacağını belirten Pehlevi, "Kara para aklama ile mücadele edilecek. Organize yolsuzluk tasfiye edilecek. Kamu kurumları halka hesap verecek" ifadeleri kullandı.

Trump

İran’ın dünyanın el değmemiş son büyük pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Pehlevi, "Nüfusumuz eğitimli ve modern ve onu dünyanın dört bir yanına bağlayan bir diasporaya sahip. Demokratik bir İran; ekonomisini ticarete, yatırıma ve yeniliğe açacak. Ve İran, dünyaya yatırım yapma arayışında olacak" dedi.

İran’ın mevcut rejim nedeniyle maruz kaldığı tecritin yerini fırsatların alacağını iddia eden Pehlevi, "Bu soyut bir vizyon değil, pratik bir vizyon. Ulusal çıkara, istikrara ve işbirliğine dayalı. Bunu başarmak için, şimdi İran halkının yanında durma vakti" dedi. Pehlevi, mevcut rejimin çöküşünün İran halkına onurunu iade edeceğini ve bölge ile dünyaya da fayda sağlayacağını savundu. Pehlevi, "Özgür bir İran; barışın, refahın ve ortaklığın gücü olacak" ifadelerini kullandı.

